Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Istituire un numero verde di soccorso e assistenza, per gli anziani che vivono soli”

” Anziano” non vuol dire solo “bisogno”. Avere a cuore gli anziani però significa cercare di rispondere a una lunga serie di necessità. Proprio per questo, e necessario mettere dare vita ad una serie di iniziative, che risultino come punto di appoggio e di assistenza, per le tante persone anziane che, purtroppo, sono costrette a vivere da sole. L’ idea nasce dall’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che lancia l’ idea di istituire un numero verde, da mettere a disposizione di queste persone.il “Pronto servizio anziani”, dichiara Mollicone, garantirebbe un assistenza 24 ore su 24 (attraverso un numero verde).la presenza di un operatore in grado di rispondere a tutte le richieste di aiuto e di assistenza, fatte da persone che, per vari motivi, si trovano a dover affrontare in solitudine problemi di salute, o di altra natura, senza poter contare su nessuno. Un servizio che in altre regioni è riproposto con alcune caratteristiche differenti. In Piemonte, ad esempio, durante il periodo estivo, ha preso la forma di un “Pronto farmaco” che garantisce la distribuzione di medicinali a domicilio, ovviamente valutando nel dettaglio ogni singolo caso. L’ assistenza agli anziani, effettuata in queste modalità, permetterebbe di prestare soccorso, assistenza e supporto, a tutte quelle persone che non hanno nessuno su cui contare, e che spesso si vedono costrette a pagare terze persone, anche per le piccole commissioni quotidiane. In diverse regioni, questi progetti sono stati realizzati usufruendo dei fondi messi a disposizione per il terzo settore, con risultati che, in Lombardia, in Piemonte e in Veneto, sono stati a dir poco soddisfacenti. ”

COMUNICATO STAMPA

Correlati