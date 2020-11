Sora (FR) – Mollicone (FdI) : “Garantire condizioni di lavoro ottimali, a medici ed infermieri impegnati nei tamponi drive.”

D’ estate un sole cocente, d’ inverno pioggia vento ed intemperie di ogni tipo. Sono queste le condizioni in cui sono costretti a lavorare medici ed infermieri, impegnati nell’ esecuzioni dei tamponi drive, presso l’ ospedale di Sora. A chiedere un adeguamento delle condizioni lavorative delle figure su citate, è l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Quanto accaduto a Sora sabato, quando il servizio tamponi drive-through è stato interrotto a causa di una forte raffica di vento, che ha completamente divelto la tensostruttura allestita per consentire l’ esecuzione dell’ esame, induce ad una attenta riflessione sulle condizioni in cui sono costretti a lavorare medici ed infermieri impiegati nel servizio. Chiunque si sia recato presso il punto indicato per svolgere l’ esame, non ha potuto non constatare le pessime condizioni in cui sono costretti a lavorare le persone addette al servizio drive. Sole cocente d’ estate, acqua e vento d’ inverno. Condizioni disumane che meritano provvedimenti urgenti. Adesso, dichiara ancora Mollicone, segnaleremo quanto accaduto alle persone preposte, chiedendo di rilevare eventuali responsabilità dei responsabili sanitari del nostro ospedale, con lo scopo di garantire un significativo miglioramento delle condizioni lavorative delle figure professionali impiegate. ”

foto repertorio