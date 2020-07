Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Finalmente l’ammissione delle istituzioni sulla carenza di anestesisti”

Si toglie un sassolino dalle scarpe Mollicone Roberto, l’ esponente di Fratelli d’ Italia che, dopo l’ articolo di Liri TV sulla carenza di anestesisti su al Ss. Trinità, aveva chiesto delucidazioni alle istituzioni locali. Dopo il comunicato diramato dal Cinsigliere Regionale Loreto Marcelli, in cui lui stesso evidenzia la mancanza di queste figure professionali, giunge piccata la risposta di Mollicone che dichiara: ” Anche in questo caso l’ On. Marcelli ha mostrato tutta la sua pochezza politica. Goffo il suo tentativo di sminuire la tragicità della situazione del nostro ospedale, ancora più goffo il suo passo indietro, che fa trasparire tutto il suo imbarazzo nella gestione della vicenda. Proprio lui che domenica, insieme alla Consigliera Comunale D’ Orazio, aveva spacciato la notizia come bufala, accusando addirittura di spargere odio e terrorismo mediatico. Questo dimostra la nostra lealtà e responsabilità nel diffondere certe notizie, che nonostante i tentativi di questo fantapolitici, si sono mostrate purtroppo palesemente e indiscutibilmente vere.”

COMUNICATO STAMPA

