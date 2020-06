Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Controllare vendita di alcolici ai minori, durante il fine settimana”

Le ultime vicende legate alla movida sorana, hanno evidenziato una problematica troppo spesso sottovalutata, ovvero la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. A lanciare l’ allarme, è l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che a mazzo stampa dichiara: ” Ci sono attività che non rispettano le regole, e in barba ad ogni legge vendono e somministrano bevande alcoliche ai minorenni. Il discorso è legato più che altro alle attività gestite da stranieri, dove i ragazzi si recano per acquistare bevande alcoliche a basso costo, per poi consumarle nei vicoli del centro, oppure nei parchi. Trovo inaccettabile che tutto questo avvenga senza il benché minimo controllo, e soprattutto sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno muova un dito. È necessario ed indispensabile garantire il rispetto delle leggi, anche per tutelare i tanti gestori dei locali che invece le leggi le rispettano”.

Comunicato stampa

