Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Controllare che i centri d’ accoglienza rispettino il decreto ministeriale. “

Non tutti stanno ottemperando alle direttive emanate dal Consiglio dei Ministri, e racchiuse nel decreto dello scorso 11 marzo. Molte le persone che disattendendono tali normative soprattutto gli immigrati ospiti dei centri d’ accoglienza. Il monito arriva dall’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto che in una nota stampa dichiara:” Chi si assicura che gli immigrati dei centri d’ accoglienza osservino le regole dettate dal Consiglio dei Ministri, se le strutture dedite all’ accoglienza sono prive di ogni controllo? È bastato farsi un giro per la città in questi giorni, per vedere come queste persone disattendano anche le regole più semplici adottate per fronteggiare l’ epidemia del Coronavirus. Li abbiamo visti fare la spesa in gruppo,frequentare i parchi cittadini in comitiva, e davanti quei pochi locali aperti come se nulla fosse. Se è stato deciso di attuare delle regole, deve esser cosi per tutti senza distinzione. È necessario, ora più che mai, tenere sotto controllo queste strutture, vigilando ogni movimento delle persone accolte al loro interno. ”

COMUNICATO STAMPA

