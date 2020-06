Sora (FR) – Mollicone (FdI) : Condannare le cooperative che gestiscono i centri d’ accoglienza, in caso di reati commessi da immigrati.

Gli ultimi fatti di cronaca, hanno riportato alla ribalta le polemiche legate all’ accoglienza. Alla luce di quanto successo ad Isola del Liri prima, e a Sora poi, occorre dare vita ad una serie di provvedimenti seri che possano frenare questi fenomeni. A riguardo giunge la nota stampa dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che dichiara: ” Sono convinto che la maggior parte degli immigrati, che si macchia di qualsiasi tipo di reato, lo faccia anche per una pseudo sicurezza di farla franca al cospetto della legge italiana. Molte volte infatti, gli immigrati che compiono atti criminosi, restano impuniti, e molte volte le giustificazioni sono davvero improponibili. Ecco perché ritengo che le cooperative che gestiscono i centri d’ accoglienza, debbano essere ritenute responsabili oggettive, del comportamento di ogni singola persona ospitata nella struttura gestita, qualora questo comportamento dovesse infrangere le leggi italiani, o ledere l’ immagine del nostro paese. Negli ultimi tempi stanno succedendo cose inverosimili, a cui la nostra città non era abituata. Abbiamo visto immigrati defecare nei parchi pubblici, molestare o importunare ragazze, radunarsi nei parchi pubblici trasformati in vere e proprie cantine all’ aperto, e il più delle volte questi gesti sono rimasti impuniti, un po per la mancanza di controlli dovuti al numero esiguo di agenti impiegati nel nostro territorio, un po perché ormai nelle forze dell’ ordine, che pur svolgono il loro lavoro in modo impeccabile, è subentrata una sorta di rassegnazione, visto che molte volte il loro lavoro viene reso inutile da facili scarcerazioni, o da un certo permissivismo creato ad hoc. Responsabilizzare le cooperative, riconoscendo loro una responsabilità oggettiva, sarebbe secondo me, una delle precauzioni più efficaci, per frenare questa emorragia di crimini commessi da persone ospiti dei centri d’ accoglienza.”

comunicato stampa