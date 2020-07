Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Che fine hanno fatto le assunzioni annunciate da Maria Paola D’ Orazio su in ospedale?”

Domenica mattina, dalla sua pagina Facebook, la consigliera in forza al PD Maria Paola D’ Orazio, aveva annunciato assunzioni presso il nostro nosocomio a partire dal 29 giugno, annunciando addirittura un comunicato da parte dell’ Asl che ufficializzasse tali assunzioni. A distanza di due giorni di queste assunzioni non si ha traccia, e adesso c’ è chi chiede spiegazioni. A riguardo l’ esponente sorano di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto dichiara: ” Aspettiamo con ansia l’ ufficializzazione delle assunzioni da parte dell’Asl, annunciate domenica da Maria Paola D’ Orazio, che dalla sua pagina social aveva annunciato la firma di un contratto lavorativo da parte di diverse figure professionali che, a detta della consigliera, avrebbero dovuto prendere servizio già dal 29 giugno, annunciando addirittura un comunicato da parte dell’ Asl a riguardo. Eppure di questa notizia da lei diffusa non si ha traccia, e ancora una volta tra le dichiarazioni della D’ Orazio e la realtà dei fatti vi è una forte discrepanza. Adesso, dopo aver aspettato un paio di giorni, mi aspetto che dalla consigliera, giungano dichiarazioni ufficiali che spieghino come mai di queste invenzioni non si ha traccia. Credo che l’ Asl stessa debba redarguire la D’ Orazio, per aver annunciato qualcosa che non rientra nelle sue competenze fare. Non vorrei che questa notizia avesse lo scopo di distogliere l’ attenzione, dalle gravi problematiche che il nostro ospedale sta affrontando.”

COMUNICATO STAMPA

