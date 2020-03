Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Auguri a tutte le donne”

Nel giorno della festa della donna, l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, ha voluto rivolgere alle donne sorane un messaggio di auguri : L’ otto marzo è da sempre un giorno importante per la donna. Un giorno che sa di conquista, di diritti, di lotte che nel corso degli anni hanno portato la donna a ricoprire un ruolo sempre piu determinante all’ interno di questa società. Ogni anno la ricorrenza dell’ otto marzo, evidenzia le conquiste sociali, economiche, politiche della donna, ma anche le violenze, le discriminazioni di cui molte donne sono oggetto. Non a caso la festa delle donne viene associata alla giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza sulle donne, che cade .ogni 25 novembre. Mi sento di dedicare un pensiero alle nostre madri, e alle nostre nonne, da sempre simbolo di famiglia e protezione. Non voglio dimenticare le nostre concittadine vittime di femminicidio come Samanta, Adriana, Chiara e Gilberta, e un pensiero commosso alle tante donne italiane vittime delle marocchinate e delle foibe. Un augurio particolare ai medici, alle infermiere e a tutte quelle donne che con caparbietà e con ruoli diversi, stanno aiutando questo paese a debellare questa brutta epidemia

