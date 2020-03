Sora (FR) – Mollicone (Fdi): ” Affidiamo ai laboratori tessili della città, la produzione di mascherine.”

Affidare la produzione di mascherine antivirus ai laboratori tessili della città. Una suggestiva ipotesi quella lanciata dall’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che dalla sua pagina social prima, e in una nota stampa poi, dichiara: ” Vista la difficoltà a reperire le mascherine antivirus, e i costi che hanno raggiunto ormai prezzi esorbitanti, si potrebbe pensare di affidare la loro produzione ai laboratori tessili della città. Questo permetterebbe non solo di fornire alle persone i D.P.I necessari ad affrontare l’ emergenza Covid-19, ma anche di dare una boccata d’ ossigeno ad un settore fortemente in crisi, e ci sarebbe la possibilità, seppur in modo provvisorio, di creare posti di lavoro. Ovviamente le mascherine andrebbero acquistate da enti pubblici e distribuite ai cittadini, alle forze dell’ ordine e anche al personale sanitario, cosa questa che permetterebbe di evitare la speculazione in atto su questo tipo di prodotti. Stesso discorso potrebbe applicarsi sui camici indossati dal personale sanitario e del 118, visto che sono questi i prodotti che si stanno consumando in grandi quantità, rendendo il loro reperimento difficile.”

comunicato stampa