Sora (FR) – Mollicone: “De Donatis bis? No grazie”

Le ultime cronache politiche, riportano in auge una possibile ricandidatura del sindaco uscente Roberto De Donatis, appoggiato a quanto pare proprio dai partiti di cdx, o meglio da quelle componenti che si sono create in modo parallelo ai direttivi ufficiali dei vari partiti. A dire no a questa ipotesi sono in molti, tra cui Roberto Mollicone, esponente di Fratelli d’Italia, da sempre oppositore del primo cittadino.Credo, dichiara Mollicone, che ci sia in atto un tentativo subdolo di spaccare i partiti, in modo da sponsorizzare la rielezione del sindaco uscente. È palese che sulla città, aleggia di nuovo lo spettro degli ” stranieri”, ovvero quei personaggi politici che, negli anni passati, venivano qui a pescare voti, saccheggiavano il territorio a vantaggio delle proprie città di origine, salvo poi sparire nel nulla. Non è un caso che, in determinati partiti, si stiano riciclando gli stessi personaggi a loro vicini nelle scorse tornate elettorali, ed è altrettanto palese che vi è un piano studiato a tavolino per favorire la rielezione di De Donatis, e mantenere così le mani sulla città. Ora, se questo disegno venisse confermato, quello che chiedo ai sorani è di aprire gli occhi, e di respingere questo attacco. Per quanto mi riguarda, le parole di Bruni, sono le uniche da prendere in considerazione per quanto riguarda il mio partito, che nessuno meglio di lui può rappresentare. Ovviamente, anche a livello personale, non potrò mai avallare una scelta che individui in De Donatis il candidato sindaco.

COMUNICATO STAMPA

