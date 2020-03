Sora (FR) – Mollicone: “Dal Sindaco De Donatis parole che mancano di rispetto.”

Non si fa attendere la replica dell’ Associazione Sora 2.0 al Sindaco De Donatis, dopo che lo stesso aveva lanciato qualche velata critica all’ associazione stessa, rea secondo il Sindaco di aver intrapreso un sevizio, quello della spesa a domicilio, eseguibile solo dall’ amministrazione comunale. Secca la presa di posizione dell’ associazione, che tramite il Presidente Mollicone Roberto risponde: ” Mai avrei pensato di dovermi difendere dalle accuse di qualcuno per aver organizzato un opera di beneficenza. Le parole usate dal Sindaco Roberto De De Donatis durante la diretta streaming di ieri, non mancano di rispetto solo alla mia associazione, ma anche ai tanti cittadini che usufruiscono dei nostri servizi, e che sono i soli beneficiari della nostre iniziative. Quello della spesa a domicilio per persone anziane e disabili, è un servizio che abbiamo lanciato ancor prima che il comune potesse organizzarlo, ma nonostante questo ho riconosciuto personalmente all’ Assessore Di Ruscio i meriti di un iniziativa che è lodevole. Ritengo che in un periodo critico come questo, ci sia bisogno del supporto di tutti, proprio per questo ritengo le parole del primo cittadino offensive e fuori luogo. Auguro al sindaco Roberto De Donatis di imparare il vero spirito di coesione e di unità, perché in questo momento non abbiamo bisogno di sterili polemiche ma di unità di intenti.”

COMUNICATO STAMPA

