Sora (FR) – Mollicone: “Costruiamo un progetto identitario e credibile”

Il 2021 è ormai alle porte, e le strategie per conquistare la poltrona da primo cittadino sono già affilate. In una nota stampa Mollicone Roberto, portavoce del Gruppo Sora 2.0 dichiara: ” Dobbiamo essere in grado di costruire un progetto serio ed identitario, costituito da persone che ancor prima dei personalismi e delle ambizioni personali, abbiano a cuore la città. È chiaro che l’ amministrazione De Donatis sia sofferente, e se avesse avuto buon senso sarebbe stato lui a dimettersi. Il malumore dei cittadini, nei confronti del sindaco è tangibile e non può restare inascoltato, e non si può non evidenziare Il fallimento del suo progetto, e a mio modo di vedere le cose ripresentarlo sarebbe deleterio. Ritengo, continua Mollicone, che sia necessario offrire alla città un progetto nuovo ed identitario, e per identitario intendo composto da persone che da sempre si ritengono appartenenti ad un mondo di centrodestra. Bisogna avere il coraggio di chiudere ogni spiraglio ad una eventuale rielezione del sindaco attuale. Da parte mia non vedo alternative, se non quella di creare un progetto politico credibile, che possa rappresentare una valida alternativa al vecchio modo di fare politica.”

COMUNICATO STAMPA

