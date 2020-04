Sora (FR) – Mollicone: “Bene la didattica a distanza, ma non sia un trauma per i bambini.”

Molti bambini iniziano a manifestare un certo malessere a causa delle lezioni a distanza, resesi necessarie dopo la chiusura delle scuole a seguito dell’ emergenza sanitaria legata al Covid-19. Troppe, a detta dei genitori, le schede inviate dai docenti, che obbligano i bambini a passare diverse ore sui libri. A riguardo abbiamo ascoltato le opinioni dell’esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto: ” È chiaro che il diritto di istruzione debba essere garantito ai bambini, ma è altrettanto vero che non si può pensare di costringerli a passare anche 4/5 ore sui libri, a causa del numero elevato di schede inviate. Va tenuto conto soprattutto del fatto che molti bambini non hanno la possibilità di essere seguiti a dovere dai propri genitori, causa lavoro, e questo comporta un sacrificio ancora più grande. Pur ritenendo giusto che i bambini continuino il loro percorso istruttivo, ritengo altrettanto doveroso da parte dei docenti, non caricare più del dovuto i ragazzi, creando loro uno stress psicologico che è necessario evitare. Sarebbe opportuno che oltre alle solite lezioni, si integrino attività didattiche alternative, che suscitano nei ragazzi anche un certo piacere nello studiare.Insomma sia fatto ma nelle giuste proporzioni.”

