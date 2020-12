Sora (FR) – Mollicone: ” Attivare urgentemente C.O.C per il maltempo.” (FOTO)

Strade allagate, canali esondati, e campi invasi dalle acque del fiume Liri. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i cittadini sorani stamattina, ed ora c’ è chi accusa il primo cittadino di ritardo nei provvedimenti necessari a fronteggiare l’ emergenza. Mollicone del Gruppo Sora 2.0 in una nota stampa dichiara: ” Le previsioni ci dicevano già da giorni che le condizioni meteorologiche sarebbero state di questa portata. Era necessario attivare immediatamente il COC, e dare lo start ad un piano di emergenza, in grado di fronteggiare nel migliore dei modi la situazione. Un ritardo che sta costando caro a molti cittadini, che in alcuni punti della città non riescono nemmeno ad uscire di casa. Ancora una volta, il nostro sindaco non si mostra all’ altezza della situazione, e la città ne paga le conseguenze. ”

