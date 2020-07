Sora (FR) – Mollicone attacca Marziale: “Irrispettosi i suoi commenti sulla questione fiume Liri

Scoppia la polemica sulla vicenda fiume Liri, tra l’ Avv. Lucio Marziale, e Mollicone Roberto, portavoce del Gruppo Sora 2.0, dopo che l’ assessore isolano aveva sminuito il fenomeno della schiuma nel Liri, con commenti ironici su Facebook, denigrando quei cittadini che mostravano forte preoccupazione per l’ accaduto. L’ atteggiamento dell’ Avv. Marziale, a mio avviso è stato irrispettoso nei confronti di tutti quei cittadini preoccupati per quanto sta accadendo nel nostro fiume. Il sarcasmo usato, non è di certo degno di un amministratore, soprattutto quando quest’ ultimo, pur non avendo alcuna competenza in materia, si permette di denigrare l’ operato dell’ Arta, l’ ente che si occupa della tutela dell’ ambiente, e che nelle acque abruzzesi del fiume Liri, ha denunciato anomalie nelle analisi effettuate negli scarichi aziendali. Sminuire questi fatti, non fa altro che agevolare chi questo territorio lo sta distruggendo, perché questa sorta di omertà, agevola il lavoro di questa gente meschina che sta mortificando il nostro ecosistema. Parlare in quei toni ironici, quando si discute con i cittadini, da della politica un quadro che non si addice a chi le città le amministra. Fossi in lui chiederei scusa a tutti.

Comunicato stampa

