Sora (FR) – Mollicone: “Acca Larenzia, una ferita che ancora sanguina”

Verso le 18:20 del 7 gennaio del 1978, mentre si apprestavano a uscire dalla sede romana del Movimento Sociale Italiano di via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano, per pubblicizzare con un volantinaggio, assieme ad altri militanti in piazza Risorgimento, un concerto del gruppo di musica alternativa di destra Amici del Vento, cinque giovani militanti missini furono investiti dai colpi di diverse armi automatiche sparati da un gruppo di fuoco formato da cinque o sei persone. A rimanere uccisi a terra furono Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti. Con il diffondersi della notizia, una folla di giovani si radunó in Via Acca Larenzia , dove scoppiarono violenti scontri tra manifestanti i forze dell’ordine. Un colpo esploso ad altezza uomo sparato da un gendarme ferì mortalmente il giovane Stefano Recchioni, facendo salire a tre il numero di vittime di quel giorno maledetto. Mollicone( Fdi), ricorda quella tragedia e dichiara : ” Acca Larenzia è uno di quegli avvenimenti che, a distanza di anni, provoca ancora sgomento e dolore. Una verità che a distanza di 42 anni non è stata ancora svelata, e che nel mondo della destra radicale ed identitaria viene ancora chiesta a gran voce. Anche quest’ anno ci recheremo a Roma dove depositeremo una corona di fiori in memoria di quei ragazzi, che per noi restano e resteranno sempre l’ esempio da seguire. Non bisogna dimenticare la loro storia, ma bisogna continuare a chiedere giustizia.”

