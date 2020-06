Sora (FR) – Minorenne importunata da straniero in via Costantinipoli

Ci risiamo. Questa volta è successo a Sora, in Via Costantinopoli, dove nei pressi di un noto negozio di giocattoli, una minorenne sarebbe stata importunata da un ragazzo di colore, che a bordo della sua bicicletta, si avvicinava con insistenza alla ragazza, che cercava rifugio in una attività commerciale nei paraggi. L’ uomo, presumibilmente un immigrato ospite di un centro di accoglienza, veniva allontanato da un cliente del negozio in cui la minorenne cercava riparo. Una volta tornata a casa, raccontava tutto ai propri genitori. Non sarebbe il primo caso avvenuto nella zona, questo fa presupporre che il soggetto in questione, non abiti lontano nella zona indicata.

