Sora (FR) – Migliorano le condizioni del ragazzo sorano ricoverato a Roma

Buone notizie arrivano da Roma, dal nosocomio dove si trova ricoverato il ragazzo sorano, risultato positivo al Coronavirus. Il quadro clinico va via via migliorando, anche se resta alta l’ attenzione. In regresso anche i postumi dell’ ischemia da cui era stato colpito, e che lo aveva costretto al ricivero nei giorni antecedenti al contagio. Intanto i familiari del ragazzo non hanno mostrato segni di contagio,e gli esami avrebbero escluso in maniera categorica ogni positività al virus. Un segnale confortante non solo per la città, ma anche per tutte le persone che hanno avuto contatti con il ragazzo. Al ragazzo giunga un augurio di pronta guarigione da parte della città, un augurio a cui si unisce anche la redazione di Liri Tv.

foto web

