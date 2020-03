Sora (FR) – Mercato si o mercato no? In provincia si torna alla normalità

Frosinone, Isola del Liri, ed Alatri si apprestano a tornare alla normalità, almeno per quanto riguarda lo svolgimento dei mercati cittadini. La riunione tra l’ Associazione Ambulanti Oggi e il Prefetto, ha sortito l’ effetto sperato, e arrivano le prime revoche dell’ ordinanza di annullamento diramata dai vari comuni nei giorni scorsi. Non si hanno notizie di Sora, che ancora una volta si mostra tardiva nelle decisioni da adottare. Non si fanno attendere le proteste dei conmercianti e dei venditori ambulanti, che accusano senza mezzi termini l’ amministrazione: ” Pur riconoscendo lo stato di emergenza, non è tollerabile il lassismo mostrato da questa amministrazione. Le altre città hanno gia ripreso la normale attivita fieristica, adottando i dovuti accorgimenti suggeriti dal Prefetto, mentre a Sora a due giorni dallo svolgimento del mercato, non sappiamo ancora se e in che modalità si svolgerà la fiera. Ci preme ricordare, che dietro ogni banco c’ è una famiglia da sfamare, ed è per questo che chiediamo chiarezza.”

