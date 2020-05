Sora (FR) – Mercato settimanale, da domani si riparte con nuove regole

Dalle ore 7.00 di domani 21 maggio 2020 riprende a Sora il mercato settimanale del giovedì. Lo ha deciso il Sindaco Roberto De Donatis con l’Ordinanza n.11 del 19/05/2020.Viste le direttive governative e regionali in materia di contenimento del Covid-19, il mercato subirà delle rimodulazioni in base ad un’apposita disciplina provvisoria.È stato limitato il numero di bancarelle ed individuata una nuova area all’interno della quale possano essere garantite le condizioni di sicurezza per mantenere il dovuto distanziamento sociale e il divieto di assembramenti.Da domani potranno partecipare al mercato settimanale esclusivamente gli operatori titolari di posteggio del settore alimentare e florovivaistico, con esclusione degli “spuntisti”.La nuova area di mercato sarà collocata nel perimetro costituito da via Deci, Piazza Indipendenza, via Barea e sarà delimitata da transenne mobili. Sarà possibile accedere all’area da via Deci e Piazza Indipendenza mentre l’uscita sarà garantita da Piazza Indipendenza e via Barea.I varchi in entrata e in uscita saranno presidiati dai volontari della Protezione civile per evitare fenomeni di assembramento all’interno dell’area e mantenere il previsto distanziamento sociale. Sarà, quindi, contingentato il numero di persone in ingresso, commisurandolo con quello in uscita.Lo smontaggio dei banchi di vendita dovrà avvenire a partire dalle ore 13.00 e l’area di mercato dovrà essere liberata per le ore 14.00.

COMUNICATO STAMPA – Foto archivio