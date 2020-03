Sora (FR) – Mercatino dell’Antiquariato, svolgimento regolare domenica 8 marzo

Si comunica che domenica 8 marzo 2020 si terrà regolarmente il Mercatino dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e modernariato. Come ogni seconda domenica del mese, torna l’appuntamento sempre molto atteso dalla cittadinanza, dai collezionisti e dagli appassionati del vintage. Fin dal mattino presto gli stand si snoderanno in Corso Volsci e Piazza Santa Restituta.Tantissimi e spesso molto rari gli oggetti in vendita: mobili, libri, bigiotteria, dischi, attrezzi da cucina e chincaglieria varia. Un valore sociale ma anche culturale, quello del mercatino sorano che è riuscito a crescere negli anni, diventando un appuntamento con un’elevata e multiforme qualità dell’offerta capace di attrarre sempre più visitatori.

COMUNICATO STAMPA