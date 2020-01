Sora (FR) – Maria Zaino compie 100 anni, gli auguri della Città

La Città di Sora si prepara a festeggiare con affetto Maria Zaino che domani, 28 gennaio 2020, compirà 100 anni.Nata a Sora il 28 gennaio 1920, “nonna” Maria risiede da sempre in Via Valleradice. Dal matrimonio con Ascenzo Valentini, venuto a mancare anni fa, è nata la figlia Maria Grazia. Dolcissima, affettuosa e benvoluta da tutti, Maria ha sempre amato coltivare i campi e cucinare. Attaccatissima alla famiglia, oggi stravede per i due nipoti e i tre pronipoti.Il Sindaco Roberto De Donatis porterà personalmente alla Signora Zaino gli auguri da parte dell’intera città di Sora il 3 febbraio in occasione della festa di compleanno che vedrà riunita tutta la famiglia. A festeggiare con affetto Maria ci saranno la figlia Maria Grazia, il genero Domenico, i nipoti Gianni e Laura e i pronipoti Chiara, Moreno e Cristian.

