Sora (FR) – Manifesti a favore del commercio cittadino appesi da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale

Decine di volantini per invogliare i cittadini ad effettuare i propri acquisti natalizi, nelle attività commerciali della città, favorendole ai grandi centri commerciali, e ai colossi del mercato web. L’ iniziativa, fanno sapere dal coordinamento di Fratelli d’Italia, da seguito a quelle realizzate negli anni scorsi, ed ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini, ad effettuare i propri acquisti di Natale, nelle piccole attività commerciali della città, dando un contributo fattivo, a tutti quei negozianti che stanno subendo,più di tutti, le criticità legate anche alla diffusione del virus Covid-19. Il commercio cittadino, prosegue Fratelli d’Italia, è l’ anima dell’ economia della nostra citta, ed è essenziale salvaguardarlo e tutelarlo a tutti i costi. Iniziative come questa, hanno lo scopo di richiamare l’ attenzione di tutti, ad uno dei problemi più gravi che il.nostro territorio sta attraversando negli ultimi anni, proprio per questo auspichiamo che il segnale venga recepito e soprattutto accolto dai nostri concittadini.

COMUNICATO STAMPA

