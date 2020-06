Sora (FR) – Manifestazioni di affetto per Serena e Guglielmo Mollicone

Uno striscione appeso in zona Largo San Lorenzo a Sora, con su scritto ” GIUSTIZIA PER GUGLIELMO E SERENA”. Con questo gesto il Gruppo Sora 2.0 ha voluto rendere omaggio alla famiglia Mollicone, dopo la morte di Guglielmo avvenuta nel pomeriggio di domenica. A 19 anni dall’ uccisione di Serena, e dopo la morte di Guglielmo Mollicone, riteniamo doveroso tenere vive le battaglie di un padre che per anni, ha lottato per avere giustizia. La vicenda di Serena appartiene un po a tutti noi, e il coraggio, la caparbietà, e la costanza mostrate da Guglielmo, hanno fatto sì che Serena diventasse la figlia di tutti. Ora non bisogna vanificare gli sforzi fatti da un padre che per troppo tempo si è visto negare la giustizia. Teniamo alto il grido GIUSTIZIA PER GUGLIELMO E SERENA.

