Sora (FR) – Maltempo, disagi in diverse zone

Oggi il maltempo si è abbattuto violentemente in Ciociaria come previsto dal Dipartimento della Protezione Civile, che ieri aveva emesso un avviso meteo per le condizioni avverse sul Lazio. La Ciociaria è stata colpita in diverse zone, in modo particolare anche a Cassino, Pontecorvo e San Giorgio a Liri, non solo per la forte pioggia ma anche per le forti raffiche di vento, anche sulla superstrada Cassino-Formia.Nel sorano diversi gli interventi dei vigili del fuoco, diverse strade allagate come in via Luigi Conocchia, che ogni volta che ci sono temporali o forti piogge, si forma una vera e propria piscina (vedi foto copertina), segnalato spesso questo problema,ma mai risolto.Stesso problema nei pressi dello stadio Tomei sempre nella città volsca,che vede l’antistante dello stadio e lo stesso invasi dall’acqua (Vedi foto).

