Sora (FR) – Malore improvviso, muore a soli 26 anni

Un malore improvviso e fatale che non ha lasciato scampo al giovane Lorenzo Santi (Lollo) di soli 26 anni. Il giovane immediatamente soccorso ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.Il ragazzo è deceduto ieri sera intorno alle ore 20 circa e ha lasciato la città sotto choc per questa tragedia. Un brutto risveglio per la città volsca, sgomento e dolore per la perdita di un giovane morto prematuramente. I funerali si svolgeranno domani, domenica 17 maggio, alle ore 15.30 nella chiesa di S. Restituta a Sora.

La redazione di Liritv esprime le sentite condoglianze alla famiglia.

