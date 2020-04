Sora (FR) – M5S:”Problemi con l’illuminazione pubblica in Via Carpine”

Di nuovo problemi con l’illuminazione pubblica. Questa volta la zona interessata è quella di via Carpine, come riportato da alcuni residenti. La situazione si protrae da oltre due settimane e le persone sono preoccupate perché la sera non si sentono al sicuro.In passato, il M5S Sora aveva segnalato altri problemi connessi alla sicurezza stradale sempre in tale zona. Le persone sono stanche di assistere ad una costante mancanza di attenzione delle Istituzioni nei loro confronti, soprattutto nel vedere che non vengono garantiti quelli che dovrebbero essere considerati dei servizi di base per una qualunque città: strade illuminate. Si auspica che questa volta vengano recepite e risolte le istanze dei cittadini.Pertanto, pur nella consapevolezza delle difficoltà lavorative legate all’emergenza dovuta al coronavirus, si esorta l’Amministrazione De Donatis a voler intervenire rapidamente per ripristinare il servizio, non dimenticando che illuminare una strada o un quartiere può fungere anche da deterrente nei confronti di chi vuole compiere furti nelle abitazioni.

comunicato stampa