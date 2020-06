Sora (FR) – M5S:”Chi tutela i diritti dei Sorani?”

La gestione del servizio idrico ha destato, da sempre, negli utenti numerose critiche e perplessità sfociate spesso in forte malcontento, come testimoniano le numerose manifestazioni avvenute nel corso degli anni nella provincia. Tuttavia, si deve sottolineare che un ruolo importante nella vicenda della gestione dell’acqua dovrebbero svolgerlo i Sindaci, i quali – nell’attesa di tornare ad una gestione pubblica del servizio idrico – hanno la possibilità di tutelare i diritti dei propri concittadini rappresentando il loro dissenso, ad esempio, nelle Assemblee dei Sindaci dell’ATO 5. Tuttavia, sembra che il Sindaco De Donatis non abbia partecipato all’Assemblea dello scorso 10 giugno nella quale, tra le altre cose, è stato deciso di sbloccare gli oneri concessori che ACEA deve corrispondere ai Comuni.Purtroppo, non è la prima volta che i cittadini sorani non vengono rappresentati ed i loro diritti tutelati nell’assemblea dei Sindaci, la stessa situazione si era già verificata in occasione dell’Assemblea del 1 agosto 2018 ed era divenuta oggetto di un’interrogazione da parte del M5S Sora che, anche in quest’occasione, ha presentato una nuova ed urgente interrogazione per chiedere i motivi dell’assenza.Il ruolo di un Primo Cittadino è in primis quello di tutelare la propria comunità, ma allora perché assentarsi?Per il futuro si auspica che i sorani non restino orfani del proprio rappresentante in seno all’Assemblea dell’ATO 5, pertanto si esorta il Sindaco De Donatis a non assentarsi ovvero delegare qualcun altro in vista delle prossime assemblee.

comunicato stampa