Sora (FR) – M5S: “Via Cellaro, necessari interventi urgenti per la messa in sicurezza”

Nei giorni scorsi i residenti di via Cellaro hanno organizzato un incontro pubblico per protestare per la scarsa sicurezza della strada. Infatti, l’importante arteria stradale è balzata agli onori della cronaca per i numerosi incidenti stradali che si sono verificati, alcuni dei quali hanno provocato anche delle vittime. Inoltre, nonostante la strada sia rientrata nel cosiddetto progetto “3S Sicurezza stradale” finanziato dalla Regione Lazio, non sono mai partiti i relativi lavori malgrado in passato, in più occasioni, ne fosse stato annunciato il prossimo avvio.

Ora basta, non si può più attendere.

Cosa serve per avviare i lavori e mettere in sicurezza via Cellaro? Forse altri incidenti stradali?

I cittadini vogliono una risposta immediata che consenta di migliorare la sicurezza stradale senza ulteriori ritardi.

Il M5S Sora insieme all’arch. Valeria Di Folco ha preso parte all’incontro e per farsi portavoce delle istanze dei cittadini ha presentato, in data odierna, una proposta di mozione per chiedere degli interventi urgenti.

Nelle more della definizione dell’iter amministrativo per l’avvio dei lavori rientranti nell’ambito del citato progetto “3S Sicurezza stradale”, con la proposta di mozione il M5S Sora chiede: l’effettuazione da parte del Corpo della Polizia Locale di controlli della velocità con l’uso di autovelox; il rifacimento della segnaletica orizzontale; la riduzione provvisoria del limite di velocità della strada a 30 Km/h; l’installazione di dossi rallentatori ovvero l’adozione di ogni altro intervento ritenuto opportuno per garantire una maggiore sicurezza.

Si auspica che la mozione possa trovare ampio consenso e che gli interventi urgenti richiesti vengano effettuati il prima possibile.

Il Portavoce Fabrizio Pintori