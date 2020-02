Sora (FR) – M5S: “Regolamento Impianti Sportivi, tutto cambia perché nulla cambi”

Nell’ormai lontano 12 giugno 2017 il Consiglio Comunale con Delibera n.22 approvò il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi. All’epoca chiunque si sarebbe aspettato una svolta nella gestione degli stessi, invece come insegna il “Gattopardo”: <<tutto cambia perché nulla cambi.>>.

Purtroppo, questo fatto non fa altro che confermare le riserve mosse dal M5S Sora sull’operato dell’Amministrazione De Donatis in merito a tale vicenda.

Il Regolamento è rimasto lettera morta e non gli è stata data attuazione. Per averne una riprova è sufficiente leggere l’art. 3 a mente del quale: <<(…) Entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso le convenzioni pluriennali di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute, comunque nel rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti. (…)>> ad oggi sono passati molto più di 180 giorni, ma non risulta che tale adeguamento sia stato effettuato, ed anzi un solo impianto sportivo è gestito in base ad una regolare concessione, mentre per le altre strutture sportive non risulta che vi siano atti di concessione regolarmente sottoscritti all’esito di un bando di gara.

Un ulteriore riprova della mancata attuazione del Regolamento la si ricava dalla lettura dell’art. 24 ove è stabilito che: <<Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. (…)>>, nonostante ciò la Giunta De Donatis non ha mai deliberato sull’importo tariffe.

Per fare luce sui ritardi accumulati nella mancata attuazione del Regolamento, il M5S Sora ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco De Donatis.

Ancora una volta si ha la riprova – semmai ve ne fosse ancora bisogno – di un modo di amministrare superficiale, sbadato, lezioso, diretto più a dare l’illusione di aver cambiato qualcosa piuttosto che a cambiarla realmente e migliorarla.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori