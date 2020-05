Sora (FR) – M5S: “Reddito d’emergenza: requisiti d’accesso”

Un nuovo aiuto per le fasce economiche più deboli della popolazione è previsto dal Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 – c.d. Decreto Rilancio – il Governo ha destinato una somma pari a 956 milioni di Euro alla misura denominata Reddito d’Emergenza (REm) destinata ai “nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” . Il beneficio sarà compreso tra i 400 e gli 800 euro e sarà suddiviso in due quote.

I requisiti per poter ottenere il Rem sono:

a) residenza in Italia;

b) un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10 mila euro accresciuto di 5 mila euro per ogni membro del nucleo familiare fino ad un tetto massimo di 20 mila euro;

c) un valore ISEE inferiore a 15 mila euro.

“Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito” il Reddito di Cittadinanza o siano titolari di pensioni dirette ed indirette esclusa quella d’invalidità.

Non hanno diritto al Rem coloro che si trovano in stato di detenzione.

Una volta predisposti i moduli, sarà possibile presentare la domanda all’INPS oppure presso i CAF del territorio di residenza.

La richiesta dovrà essere avanzata presso entro il mese di giugno 2020.Per avere un’informazione più dettagliata, si invita a rivolgersi all’INPS ai CAF oppure a consultare il testo del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, capo II “Altre misure urgenti in materia di lavoro e di politiche sociali”.