Sora (FR) – M5S: “Passi carrabili: gli avvisi inviati sono nulli?”

In questi giorni molti sorani stanno ricevendo gli avvisi di accertamento relativi a ben cinque annualità, dal 2014 al 2018, per i passi carrabili.

Premesso che è giusto pagare quanto dovuto rispettando le scadenze previste, si ritiene che sarebbe stato molto più opportuno non far accumulare così tante annualità, ma richiedere ai contribuenti di pagare di volta in volta. In questo caso, considerando l’arco temporale, appare ovvio che la responsabilità politica vada condivisa tra l’Amministrazione De Donatis e quella Tersigni.

Al di là di queste valutazioni, si ritiene che sussista un problema che potrebbe esporre l’Ente a numerosi ricorsi, con possibilità di non riuscire ad introitare le somme previste dando luogo ad un potenziale danno erariale di notevole entità.

Qualcuno ricorderà che, in passato, il M5S Sora aveva rappresentato alla Corte dei Conti che la nomina degli attuali dirigenti comunali (avvenuta a fine febbraio 2017) era nulla per violazione di una norma imperativa. Poiché la nullità non è sanabile, tutti gli atti firmati dai dirigenti – quali eventuali avvisi di accertamento – potrebbero essere impugnati da eventuali interessati.

Al riguardo, si deve ricordare che il M5S con un’apposita interrogazione consiliare chiese all’Amministrazione Comunale di revocare in autotutela la nomina dei dirigenti, ma la richiesta non venne accolta.

Eppure prima di procedere con una qualsiasi tipologia di assunzione – comprese quelle dei dirigenti – il Comune, a mente del comma 1, dell’art. 48, del D. Lgs 198/2006, avrebbe dovuto redigere ed approvare il Piano Triennale Azioni Positive in quanto in mancanza di esso si applica il disposto dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di assumere nuovo personale.

L’eventuale inosservanza di detto divieto, accertata dalla Corte dei conti in sede di analisi dei questionari, impone alla Sezione di segnalare la circostanza alla competente procura erariale, atteso che l’inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

Purtroppo, nonostante le insistenze del M5S Sora il citato Piano Triennale venne approvato soltanto il 29 dicembre 2017, con la delibera di Giunta Comunale n. 334 e successivamente rettificato in data 31 gennaio 2018, con delibera di Giunta Comunale n. 11.

L’Amministrazione De Donatis non ha colto i rilievi ed i suggerimenti fatti a suo tempo dal M5S Sora ed ora corre il concreto rischio di essere soggetta ad un numero elevato di ricorsi per i passi carrabili con il pericolo di soccombere in giudizio.

Il Portavoce Fabrizio Pintori