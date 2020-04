Sora (FR) – M5S: “Numerose vie alle prese con il problema dell’illuminazione pubblica”

Il problema dell’illuminazione pubblica non da pace a Sora. Da anni puntualmente i cittadini segnalano i vari guasti, ma nonostante l’acquisto di numerose lampade effettuato in passato dal Comune, molte strade sono al buio da parecchio tempo.Dopo aver, recentemente, segnalato il disagio dei residenti di via Carpine sono emersi altri punti critici. In particolare, si deve riportare che l’illuminazione è assente in via Campovarigno, non funziona in via Madonna della Quercia e in via Lungoliri della Monica. Purtroppo, vi sono alcuni casi emblematici quali quelli di: via Boccaccio, ove il problema si protrae da mesi; via S. Giorgio, senza luce dallo scorso mese di ottobre; via Valcomperta, dove il disagio va avanti da circa dieci mesi ed, infine, di via Madonna della Stella dove ci sono due lampioni non funzionano da oltre un anno.Certamente, è comprensibile che a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus non sarà facile ripristinare subito l’illuminazione pubblica. Tuttavia, un anno fa l’emergenza non c’era, così come nello scorso mese di ottobre, pertanto sarebbe stato lecito aspettarsi un intervento per ripristinare l’illuminazione da parte dell’Amministrazione una volta ricevuta la segnalazione del guasto.Per evitare l’insorgere di tali problemi serviva intervenire su due fronti. Il primo, una manutenzione programmata e costante nel tempo; il secondo, una riorganizzazione dei servizi comunali che permetta di potere intervenire in modo celere per soddisfare le richieste dei cittadini. Su entrambi i fronti l’Amministrazione De Donatis ha fallito.

Il Portavoce Fabrizio Pintori

