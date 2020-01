Sora (FR) – M5S: “Nomina dei Legali, necessaria maggiore trasparenza”

Gli enti locali sono soggetti a molte vertenze legali ed, ovviamente, il Comune di Sora non fa eccezione, come dimostrato dai numerosi provvedimenti adottati sia dall’Amministrazione De Donatis che dalle precedenti con i quali, a causa dell’eccessivo carico di lavoro dell’avvocatura comunale, si dava mandato ad avvocati esterni di difendere l’Ente.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza e concorrenza sugli incarichi da conferire ad eventuali legali, il M5S Sora ha recentemente depositato una proposta di mozione per chiedere l’istituzione di un elenco di professionisti legali.

Con la mozione il M5S Sora, di fatto, sta semplicemente proponendo all’Amministrazione De Donatis di adempiere a quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l’adozione delle linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”. Il provvedimento chiarificatore dell’Autorità si era reso necessario perché in molti Comuni tali elenchi non erano stati predisposti ed in merito all’affidamento degli incarichi legali erano pervenute numerose segnalazioni per la dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, imparzialità, economicità, efficacia indicati nel Codice degli Appalti.

Con l’istituzione dell’elenco, quindi, l’Ente non correrebbe il rischio di eventuali segnalazioni/esposti all’Anticorruzione.

Il M5S Sora auspica che la proposta venga approvata con larga maggioranza soprattutto perché – come ha ricordato l’ANAC – l’istituzione di tale elenco rientra nelle cosiddette “migliori pratiche” (best practices) che una buona amministrazione dovrebbe seguire.

Il Portavoce Fabrizio Pintori