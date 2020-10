Sora (FR) – M5S: “Mobilità sostenibile (“Piedibus”) e potenziamento del servizio di trasporto scolastico”

L’emergenza sanitaria, tuttora in corso, ha portato a rivedere in molte città la programmazione del trasporto pubblico e scolastico per assicurare, in una situazione in continua evoluzione, un servizio sicuro a famiglie e studenti con l’obiettivo di evitare scuolabus troppo carichi ovvero aggregamenti alle fermate dei mezzi.

Al momento, per diminuire le situazioni di possibile contagio e garantire una maggiore sicurezza, le strade percorribili sembrano essere da una parte il potenziamento del servizio del trasporto scolastico, dall’altra una vera e propria rilettura della mobilità scolastica che rilanci il tema della mobilità sostenibile.

Sotto questo aspetto vari Comuni hanno attivato le cosiddette linee “Piedibus”: dei percorsi guidati a piedi per gli alunni. In tal modo è stata offerta un’alternativa sana e sicura al servizio di trasporto scolastico “ordinario”, tra l’altro a Sora un progetto simile era stato sperimentato dalla precedente Amministrazione. Nelle città ove tale progetto è divenuto realtà sono state coinvolte le associazioni di volontariato, che hanno organizzato e gestito le linee sotto il coordinamento del proprio Comune.

Il M5S Sora esorta, pertanto, l’Amministrazione De Donatis a voler verificare sia la possibilità di potenziare il servizio del trasporto scolastico che a rilanciare la mobilità sostenibile attraverso un’iniziativa analoga la progetto “Piedibus”.

Comunicato stampa del Portavoce Fabrizio Pintori