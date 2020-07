Sora (FR) – M5S: “Mercato settimanale e commercianti, tutti devono poter lavorare”

La crisi economica sta investendo molti settori della società e sta iniziando a far sentire tutti i suoi pesanti effetti negativi. La ripresa delle attività lavorative doveva rappresentare il primo passo verso il ritorno alla normalità. Purtroppo, anche a Sora la normalità tarda a tornare. Infatti, sarebbe opportuno che almeno coloro che hanno un’attività commerciale possano svolgere regolarmente il proprio lavoro. Invece, dalle segnalazioni ricevute dal M5S Sora sembra che in occasione del mercato settimanale vi siano dei commercianti che non riescono a lavorare.Il motivo andrebbe ricercato nel fatto che alcune bancarelle, soprattutto nella zona di via Lungoliri Mazzini vengono sistemate in modo tale da coprire non solo le vetrine delle attività commerciali, ma addirittura anche l’entrata delle attività rendendo difficile anche l’ingresso nei locali commerciali.Il M5S Sora esorta l’Amministrazione De Donatis ha voler far effettuare maggiori controlli e nel caso vengano riscontrate eventuali irregolarità a farle sanzionare al fine di ripristinare la legalità.

Comunicato stampa a firma deI Portavoce Fabrizio Pintori

foto archivio

Correlati