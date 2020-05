Sora (FR) – M5S: “L’incomprensibile risposta di Ambiente e Salute srl”

Non sarà il solito comunicato stampa, seguite passo dopo passo la ricostruzione della vicenda.

Lo scorso 29 aprile, con determinazione dell’Amministratore Unico prot. n. 337, l’Ambiente e Salute srl ha affidato un incarico di consulenza e assistenza legale ai sensi del articolo 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni.

Tale regolamento era stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione (?) del 28.12.2019.

Ed ecco la prima domanda, se la Società ha un Amministratore Unico e non ha il Consiglio di Amministrazione, come è possibile che il regolamento sia stato approvato con una Delibera del Consiglio di Amministrazione?

Sul sito web della Società (che riporta ancora la dizione Ambiente Surl) non vi è traccia di tale Regolamento. L’unico regolamento, disponibile sul sito (si veda il link: https://ambientesora.it/trasparenza/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/), relativo all’assunzione del personale è quello prot. n. 1007, senza data, dell’Ambiente surl (https://webmailtin.pc.tim.it/cp/404/la “vecchia” società). Tuttavia l’art. 7 di questo provvedimento è relativo a tutt’altra fattispecie quella del <<Personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato>>.

È più che comprensibile che sorgano delle perplessità. Pertanto, considerando che dal 1 giugno p.v. l’Ambiente e Salute srl gestirà il servizio della Farmacia Comunale per la quale è necessario assumere un Direttore di Farmacia, per fare chiarezza sulle modalità di assunzione, lo scorso 14 maggio, il M5S Sora ha presentato una richiesta di accesso agli atti per ottenere copia dei seguenti documenti:

1) Il provvedimento/i con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;

2) Il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi esterni, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.12.2019;

In data 19 maggio con lettera prot. n. 401, si riceve la risposta da parte dell’Ambiente e Salute srl, con la quale viene fatto presente che: <<I criteri e le modalità per il reclutamento del personale sono disciplinate nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione del 28.12.2019 e lo stesso è pubblicato (…), nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale>>.

Fermo restando che il M5S Sora ha chiesto in copia due provvedimenti, la risposta è relativa ad uno solo di essi. Ma non è tutto, infatti, viene ribadito che il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, che come sopra scritto non esiste!

Inoltre, viene riportato che il Regolamento del 28 dicembre 2019 (notate la data) è stato pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web. Chiunque, accedendo a tale Sezione del sito della Società, potrà leggere la scritta <<Dati aggiornati al 31/03/2019>>. In altre parole, come può essere stato pubblicato un regolamento di dicembre se i dati sono aggiornati al precedente mese di marzo?

Molti si chiederanno perché è così importante conoscere il contenuto del Regolamento che disciplina le assunzioni del personale. Il motivo è semplice, per assumere un Direttore di Farmacia non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro cioè, in parole semplici, ad un’agenzia di lavoro interinale. Tra l’altro, non è possibile rivolgersi ad una qualunque agenzia di lavoro interinale ma è necessario svolgere prima un bando per selezionarla.

La cosa curiosa è che navigando su internet è possibile imbattersi nell’offerta di lavoro di un’agenzia interinale che sta cercando su Sora un Direttore di Farmacia. Che sia proprio quello destinato alla Farmacia Comunale?

A fronte della risposta ricevuta, il M5S Sora ha inviato in data odierna una diffida per ottenere la copia dei documenti richiesti e la loro pubblicazione sul sito. È stata altresì inoltrata una lettera al Sindaco per descrivere quanto accaduto. Infine, del mancato aggiornamento del sito è stata informata l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

comunicato stampa