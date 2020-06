Sora (FR) – M5S”: Le caditoie stradali: quando saranno pulite?”

Le piogge di questi ultimi giorni hanno recato disagi e sono state sufficienti a far allagare le strade, con i conseguenti disagi per i cittadini e la sicurezza stradale, riaccendendo l’attenzione sulla mancata pulizia delle caditoie stradali.Al riguardo si deve ricordare che nel Consiglio Comunale del 31.03.2019 venne approvata una mozione del M5S Sora con la quale si impegnava l’Amministrazione a voler richiedere ad ACEA la pulizia delle caditoie stradali. Tra l’altro tale impegno venne assunto dal gestore idrico con la sottoscrizione del cosiddetto “Disciplinare Tecnico” allegato alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato dell’A.T.O. 5 e rientra nel servizio ordinario.Nello scorso mese di settembre – quindi ben prima della la chiusura (Lockdown) dovuta all’emergenza coronavirus – i competenti uffici comunali, in attuazione della mozione approvata, scrissero al gestore idrico per far effettuare la pulizia delle caditoie stradali, ad usi civili ed industriali. Purtroppo, ad oggi, nulla è stato fatto e chiunque lo può verificare aggirandosi per le strade cittadine del centro e soprattutto della periferia constatando che parecchie caditoie sono ostruite da terra e rifiuti o addirittura erba e piante.Alla luce dell’attuale situazione il M5S Sora ha recentemente depositato un’interrogazione al Sindaco De Donatis per fare chiarezza sui mancati interventi e soprattutto per verificare quali azioni sono state adottate nei confronti del gestore idrico.Si auspica che l’Amministrazione voglia prendere una posizione forte in tutela dei diritti dei cittadini, ottenendo il rispetto degli impegni sottoscritti da ACEA ovvero segnalando senza indugio gli eventuali inadempimenti agli organi competenti.

