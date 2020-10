Sora (FR) – M5S: “Lavori al “Simoncelli”: maggiore attenzione alle esigenze di studenti ed insegnati”

Nella giornata odierna alcuni cittadini hanno segnalato che, durante l’orario delle lezioni, nelle aule con le finestre aperte – per mettere il ricambio dell’aria e ridurre i rischi di contagio – sembra che sia penetrata la polvere provocata dallo svolgimento dei lavori riguardanti il palazzo degli studi “Simoncelli”.

Purtroppo, a causa della pandemia devono essere prese e rispettate determinate misure precauzionali, fra queste vi è quella di tenere le finestre aperte durante le lezioni; una misura che provocherà certamente dei disagi con l’arrivo dell’inverno. Se a questi disagi si aggiunge anche l’inconveniente della polvere che entra nelle aule appare ovvio che diviene difficile trascorrere la giornata a scuola.

Il M5S Sora esorta, pertanto, l’Amministrazione De Donatis a far svolgere i lavori di demolizione in orario diverso da quello dell’attività didattica ovvero qualora ciò non fosse possibile a far adottare maggiori e più efficaci misure per diminuire l’emissione di polveri.

Il Portavoce Fabrizio Pintori