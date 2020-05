Sora (FR) – M5S:” La fine ingloriosa dei soldi dei contribuenti”

Qualcuno si ricorda del progetto “Bicincittà”?

Le foto scattate alla Stazione mostrano il naufragio del progetto. Le colonnine destinate ad alloggiare le biciclette sono diventate dei cestini per i rifiuti, e della copertura in plexiglass che proteggeva le persone dalle intemperie non vi è più traccia.

Cari contribuenti questa è la fine ingloriosa che fanno i vostri soldi. Ci sono cittadini che, in maniera più colorita, ma certamente più diretta dicono che: “i soldi sono stati buttati nel cesso”.

E poco importa se si trattava di un finanziamento della Provincia, della Regione o se erano soldi delle casse comunali.

Dopo il crollo del ponte lamellare al parco di S. Domenico per carenza di manutenzione, il progetto “Bicincittà” è un altro emblema allo spreco di denaro pubblico.

In anni di difficoltà economica – ed ora di grave crisi economica – nessuno può permettersi il lusso di sprecare risorse economiche, che magari potevano essere destinate a sostenere le attività produttive, le imprese o il commercio.

La classe politica, chiamata a rivestire incarichi istituzionali, deve utilizzare in maniera oculata i soldi dei contribuenti in progetti che apportino un effettivo miglioramento sociale per i cittadini, un utilità pubblica, un maggior decoro urbano, oppure ritorno economico diretto o indiretto per la città o ancora un miglioramento dell’immagine stessa della città. I soldi pubblici vanno usati con maggiore senso di responsabilità, come se fossero sacri. Un politico non spreca i propri soldi e li gestisce come un buon padre di famiglia, allora perché non fa altrettanto con i soldi pubblici?Un altro compito altrettanto importante che le istituzioni devono compiere è quello di salvaguardare i progetti realizzati nel passato per evitare che i finanziamenti ricevuti non siano stati utilizzati invano.A Sora, purtroppo, è successo l’esatto opposto.

comunicato stampa