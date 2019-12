Sora (FR) – M5S: “La Consulta del Commercio è morta?”

Nell’ultimo Consiglio Comunale si è discusso brevemente del nuovo regolamento comunale sui “Dehors”, prima che il punto venisse ritirato. Durante il dibattito il M5S Sora ha chiesto di approfittare del rinvio per coinvolgere la Consulta del Commercio su un argomento così importante per il commercio cittadino, in quanto dagli atti non risultava che la Consulta fosse stata interessata in alcun modo.

Alle osservazioni del M5S il Primo Cittadino ha replicato facendo presente che erano stati coinvolti singolarmente vari commercianti nell’esame del regolamento.

Certamente la rinascita del commercio sorano passa più da una ripresa economica generale che esula dalle scelte della politica locale, ma proprio il regolamento dei “Dehors” è uno dei pochi atti concreti che un’Amministrazione può fare in favore del commercio.

A questo punto però viene da chiedersi: che ci sta a fare un’apposita Consulta sul Commercio se al momento opportuno non viene sentita? In base a quale elemento oggettivo sono stati interpellati alcuni commercianti e non altri? Si deve pensare che vi siano commercianti di serie A ed altri di serie B?

Esistono organi istituzionali che rappresentano i commercianti ed uno di essi è proprio la Consulta. Se non vi è la volontà politica di coinvolgerla nelle scelte che riguardano il commercio perché costituirla.

Sorprende che la partecipazione popolare argomento tanto a cuore all’Amministrazione De Donatis, come dimostra la nascita di alcuni Comitati di Quartiere, abbia seguito un’altra strada per quanto riguarda il settore del commercio.

Per il futuro si esorta l’Amministrazione a voler coinvolgere anche la Consulta del Commercio nei provvedimenti che potrebbero avere ricadute proprio in tale settore.

Il Portavoce Fabrizio Pintori