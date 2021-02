Sora (FR) – M5S: “Isola ecologica a S. Giuliano, l’Amministrazione De Donatis ha ignorato le proposte dei residenti”

La decisione dell’Amministrazione De Donatis di ubicare una mini-isola ecologica nel quartiere di S. Giuliano, più precisamente nel parcheggio dell’asilo nido comunale “A. Santucci” (si veda il link: https://5stellesora.blogspot.com/2020/03/tra-il-dire-e-il-fare-ce-di-mezzolisola.html ), ha destato nei residenti, che vivono nelle immediate vicinanze dell’asilo, un forte malcontento.

Il M5S Sora si è fatto portavoce del malcontento (si veda il link: https://5stellesora.blogspot.com/2020/05/mini-isola-ecologica-s-giuliano-si.html ) dei residenti e, in data 12 maggio 2020, ha inviato al Sindaco De Donatis una lettera – con allegate le centinaia di firme raccolte dai cittadini di S. Giuliano – per chiedere di ubicare la mini-isola ecologica in un altro punto, sempre all’interno del quartiere. Il nuovo sito, oltre ad essere più lontano dall’asilo nido, è caratterizzato da un minor numero di abitazioni residenziali che, tra l’altro, sarebbero più distanti dalla struttura rispetto agli edifici ubicati al sito attualmente prescelto.

Ancora una volta l’Amministrazione De Donatis non ha preso in considerazione le richieste dei propri concittadini ed ha imposto la decisione facendola calare dall’alto. Una scelta infelice, aggravata dal fatto che la mini-isola sorgerà in prossimità del pericoloso incrocio di via Camangi, diminuendone la visibilità ed aumentando ulteriormente il rischio di incidenti stradali.

L’Amministrazione De Donatis, da una parte, istituisce i Comitati di Quartiere per consultare i cittadini e recepire le loro proposte, dall’altra resta indifferente ed insensibile proprio a quei cittadini che anziché sollevare un problema presentano la soluzione.

Inutile chiedere all’attuale Amministrazione di non agire in modo contradditorio, ormai il tempo è scaduto e presto saranno i sorani a pronunciarsi sulla bontà dell’operato di tutti i componenti dell’Amministrazione De Donatis.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori