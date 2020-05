Sora (FR) – M5S: “Il laboratorio di idee si è concluso con un risultato proficuo”

Lo scorso venerdì, 23 Marzo, si è concluso il ciclo di videoconferenze dedicato al “Laboratorio di idee per la ripartenza della città”, ed anche in quest’ultimo appuntamento vi è stata una grande partecipazione.II lavoro svolto nel “Laboratorio di idee” è stato molto proficuo con oltre un centinaio di interventi nei vari incontri e più di cinquanta proposte formulate. Queste ultime riguardano molteplici aspetti della vita cittadina, dall’arredo urbano all’estate sorana, dal commercio alla rimodulazione dei tributi locali, eventi culturali, mobilità sostenibile, welfare comunale e tanti altri settori.Nei prossimi giorni le proposte saranno sintetizzate e suddivise per temi ed inserite in un documento del quale il M5S Sora si farà latore in ambito comunale attraverso il portavoce Pintori ed in quello regionale con il portavoce Marcelli. Il M5S Sora si impegnerà con la propria azione politica per far accogliere le proposte avanzate dai cittadini.Gli incontri svolti in videoconferenza per il “Laboratorio di idee” dimostrano che c’è una città pronta a mettersi in moto ed a ripartire per affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi. Ci sono numerosi cittadini decisi a dare il proprio contributo, mossi da uno spirito solidale ed armati di tantissime idee valide.Le attiviste e gli attivisti del M5S Sora ringraziano calorosamente tutti i cittadini che sono intervenuti in queste settimane e che hanno dato prova di unità e collaborazione. L’entusiasmo e la voglia di fare che hanno contraddistinto queste giornate dedicate al ripensamento della città proseguiranno e confluiranno in un progetto più ampio.

Comunicato stampa a firma delle attiviste e gli attivisti

