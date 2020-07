Sora (FR) – M5S: Gestione stadio “Tomei”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione apre un fascicolo

La gestione degli impianti sportivi a Sora è stata spesso oggetto di accesi dibattiti e controversie politiche ed, in passato, il M5S Sora aveva presentato alcuni esposti proprio in merito alla loro gestione, fra i quali uno relativo allo stadio “Tomei”.Recentemente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha comunicato al M5S Sora di aver aperto un fascicolo ed inviato una lettera all’Amministrazione comunale per ottenere, entro trenta giorni, dei chiarimenti con la trasmissione di una relazione aggiornata sulla gestione dello stadio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.Al momento, non resta che attendere l’evolversi della situazione riponendo la massima fiducia nell’operato dell’Autorità.Il M5S Sora in linea con quanto dichiarato agli elettori nel corso dell’ultima campagna elettorale, continuerà nella sua azione di controllo sull’operato della Giunta De Donatis, non rinunciando alla presentazione di esposti in tutte le situazioni in cui riterrà possano sussistere criticità e possibili violazioni normative.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori

Correlati