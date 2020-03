Sora (FR) – M5S: “Farmacia Comunale, presentati due esposti”

In questi giorni il M5S Sora ha inviato una denuncia al Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla liquidazione della Farmacia Comunale. Si ritiene che la delibera del Consiglio Comunale e le determinazioni, che gli hanno dato attuazione, presentino delle irregolarità.

In primo luogo, la delibera è sprovvista del parere di regolarità contabile e finanziaria, che invece si rende necessario ogni qual volta una delibera possa comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. È ovvio che la liquidazione la Farmacia Comunale s.r.l., vale a dire una società partecipata dal Comune al 51%, produca i riflessi descritti.

In secondo luogo, le determinazioni si contraddicono tra loro. La prima ha stabilito la proroga della gestione della farmacia fino all’avvio della procedura di liquidazione, mentre la seconda determinazione – nonostante la procedura di liquidazione sia stata avviata – ha prorogato l’attuale gestione fino al 31 maggio.

Ad ogni buon fine, il testo integrale della denuncia è disponibile sul sito: https://5stellesora.blogspot.com/2020/03/scioglimento-e-messa-in-liquidazione.html

Infine, si rappresenta che nello scorso mese di gennaio il M5S Sora ha inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione un primo esposto relativo alla vicenda della Farmacia Comunale con il quale sono state segnalate altre e diverse irregolarità.

Al momento non resta che aspettare le valutazioni del Collegio dei Revisori e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel frattempo, come già fatto in passato e promesso durante la campagna elettorale, il M5S interesserà le autorità competenti (Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ANAC ed altre) ogni qual volta si presenti l’ipotesi di irregolarità o di uno spreco di denaro pubblico in danno ai cittadini sorani.

Il Portavoce Fabrizio Pintori