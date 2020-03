Sora (FR) – M5S: “Emergenza Covid-19, riallacciare le utenze idriche”

Il M5S Sora ha rivolto un appello al Prefetto, confidando nella sua sensibilità e sulla sua attenta analisi, per chiedere al gestore idrico di riallacciare,a causa dell’emergenza legata al “coronavirus”, le utenze residenziali disattivate negli ultimi mesi.

Attualmente tutte le Istituzioni stanno lavorando senza sosta per cercare di porre un freno all’estensione del contagio e tranquillizzare i cittadini. Sono state adottate varie misure, da quelle più stringenti nelle cosiddette zone rosse, a quelle che altro non sono che semplici misure di buon senso e di igiene personale che tutti dovrebbero adottare quotidianamente al di là di un’emergenza sanitaria, si pensi ad esempio al consiglio di lavare spesso le mani.

Ma come potranno provvedere alla corretta igiene quotidiana le persone a cui è stata staccata l’acqua?

Il problema esiste e non si può certo sottovalutare.

In gioco c’è la salute della popolazione, ma anche dei capisaldi della Costituzione che al secondo comma dell’art. 3 recita che: <<È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>> mentre al successivo art. 32 stabilisce che: <<La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.>>.

La lettera è stata inviata per conoscenza anche al Sindaco De Donatis.

L’auspicio è quello di vivere in una società nella quale la frase di Dante: <<Poscia, più che ‘l dolor poté ‘l digiuno>> non si sia trasformata in: <<Poscia, più che la salute poté ‘l profitto>>.

Il Portavoce Fabrizio Pintori