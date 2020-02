Sora (FR) – M5S: “È questo il modo di amministrare?”

In questi giorni il M5S Sora ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco per chiedere chiarimenti sul Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2019-2021. Ad oggi, infatti, non risulta essere stato ancora approvato e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune.

In base alla vigente normativa il PEG doveva essere approvato dalla Giunta comunale entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, vale a dire entro il 13 maggio 2019.

Il PEG è un documento fondamentale nella vita amministrativa di un Ente Locale, poiché permette di dare attuazione pratica al contenuto del Bilancio e lavorare senza un tale strumento rende tutto più difficile. Si aggiunga, inoltre, che in caso di mancata adozione del Piano, è fatto divieto di: corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti; procedere all’assunzione di personale; conferire incarichi di consulenza e di collaborazione.

L’unico riferimento al PEG lo si rinviene nella delibera di Giunta n. 243/2019 avente ad oggetto: <<Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021>>; tuttavia, nonostante l’oggetto, alla Delibera è allegato un altro documento denominato “Elenco dei PEG – Raggruppamento per responsabile” che non è in alcun modo paragonabile al Piano Esecutivo.

La citata Delibera, inoltre, anziché fare chiarezza sulla vicenda, ha contribuito a far nascere altri e diversi dubbi.

Innanzitutto, si evidenzia che è stata approvata il 30 dicembre 2019, ma – nonostante sia stata dichiarata immediatamente esecutiva – è stata pubblicata sull’Albo Pretorio solo lo scorso 7 febbraio, che fine ha fatto la “Trasparenza amministrativa” tanto sbandierata dal Sindaco?

In secondo luogo, sia il Piano della Perfomance che quello Dettagliato degli Obiettivi per legge dovrebbero essere unificati organicamente nel PEG.

Infine, con il Piano degli Obiettivi si assegnerebbero gli obiettivi che i dirigenti dovrebbero raggiungere. Ora, nel caso in esame, sorge una domanda: si possono assegnare in data 30.12.2019 gli obiettivi da raggiungere per l’anno 2019?

L’intera vicenda è alquanto surreale e non depone, certo, a favore della capacità di programmazione dell’Amministrazione De Donatis che dimostra ancora una volta tutti i suoi limiti, le sue carenze e la sua superficialità.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori