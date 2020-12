Sora (FR) – M5S, che fine ha fatto il Piano industriale quinquennale di Ambiente e Salute srl?

L’Ambiente e Salute srl rappresenta, per numero di dipendenti e per fatturato, una delle più grandi realtà economiche del territorio ed il Comune, in qualità di unico socio, dovrebbe seguire con la massima attenzione sia il presente che il futuro della società. A tal riguardo l’Ente dovrebbe avere, non solo, un adeguato sistema di programmazione e controllo ma avrebbe anche il dovere di impartire obiettivi specifici annuali e pluriennali ad esempio sul complesso delle spese di funzionamento.Non è un caso che esattamente un anno fa – quando l’Amministrazione De Donatis approvò la delibera per far passare la Farmacia Comunale sotto la gestione dell’allora Ambiente surl (https://webmailtin.pc.tim.it/cp/404/ora Ambiente e Salute srl) – il Collegio dei Revisori dei Conti nel parere espresso in merito a tale scelta indicò della raccomandazioni vincolanti. Oltre all’indicazione di obiettivi gestionali, di obiettivi annuali e pluriennali, fra le raccomandazioni ce ne era una con la quale veniva rimarcata l’opportunità e la necessità dell’adozione da parte di Ambiente surl di un “Piano industriale con valenza quinquennale”.Una simile avvertenza appare non solo appropriata, ma fondamentale ed indispensabile per il futuro della società. Tuttavia, ad oggi non sembra che un tale piano sia stato redatto ed approvato. Pertanto, il M5S Sora per fare chiarezza sulla vicenda ha depositato in questi giorni un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco.

comunicato stampa