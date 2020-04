Sora (FR) – M5S: “Catasto degli incendi boschivi” aggiornato …. con un po’ di ritardo

Nell’estate del 2017 il territorio comunale di Sora venne devastato da numerosi incendi, durati parecchi giorni, che avevano interessato una fetta di territorio considerevole scuotendo fortemente l’opinione pubblica. Come è noto, i terreni colpiti da incendi sono sottoposti per legge a pesanti vincoli e, a tale scopo, devono essere riportati nel cosiddetto “Catasto degli incendi boschivi”, soggetto ad aggiornamento annuale. Un anno più tardi, il 29 agosto del 2018, poiché non era stato effettuato nessun aggiornamento, il M5S Sora depositò un’interrogazione per ottenere i dovuti chiarimenti dal Sindaco, che nel Consiglio Comunale del 4 ottobre 2018 rispose che il Catasto non era stato aggiornato per problemi legati alla non adeguatezza dei software e dei computer in dotazione all’amministrazione comunale.Evidentemente la presentazione dell’interrogazione aveva sortito qualche effetto. Infatti, dopo circa tre settimane, con nota prot. 28624 del 21.09.2018, l’Amministrazione chiese ai Carabinieri Forestali copia delle mappe relativi agli incendi verificatesi nel territorio di Sora.Ebbene, il “Catasto degli incendi boschivi” è stato aggiornato con i dati relativi agli incendi avvenuti nel 2015 e 2017, come risulta dalla Delibera della Giunta Comunale n. 10, del 11 febbraio 2019, che è stata pubblicata in data odierna sull’albo pretorio.In estrema sintesi, nonostante per legge l’aggiornamento del catasto debba essere effettuato annualmente, sono stati necessario anni per aggiornare il Catasto con gli incendi del 2015 e del 2017, al quale aggiungere oltre un anno per pubblicare la Delibera.Certo qualcuno potrebbe dire: meglio tardi che mai!Tuttavia, viste le varie riorganizzazioni degli uffici comunali da parte dell’Amministrazione De Donatis, sarebbe anche ora di avere una macchina burocratica più efficiente.

Il Portavoce Fabrizio Pintori

Correlati