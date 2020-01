Sora (FR) – M5S: “Biblioteca comunale, ascoltare gli studenti”

La biblioteca comunale non è un posto adatto per lo studio.Da tempo chi frequenta le sale della biblioteca comunale ha sollevato il problema di poter accedere ad internet e delle sale studio fredde perché non sufficientemente riscaldate. Molti studenti hanno sollecitato l’Amministrazione ed hanno avviato una raccolta firme, ma tutto sembra fermo.Al momento le attuali postazioni informatiche – poche delle quali funzionanti – che permettono di accedere ad internet non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di chi frequenta la biblioteca. La soluzione è semplice ed anche economica installare il servizio Wi-Fi con un modem-router che permetterà l’accesso alla rete ad un numero di persone molto più elevato.È opportuno ricordare che la cultura non è solo qualche sagra o qualche manifestazione musicale, è innanzitutto mettere le persone – soprattutto gli studenti – nelle condizioni di poter accedere alla conoscenza, mettendo a disposizione non solo libri di testo, ma anche ambienti confortevoli e strumenti come il Wi-Fi per poter svolgere delle ricerche sul web.La cultura è il motore della società, quando si verificano dei problemi nella biblioteca di dovrebbe intervenire tempestivamente e non lasciar correre il tempo.Si è consapevoli che il bilancio del Comune deve essere ancora approvato e che pertanto si deve tenere conto dei cosiddetti “dodicesimi” per poter fare delle spese, tuttavia considerando che almeno i costi per fornire di rete Wi-Fi la biblioteca sono veramente irrisori (basta vedere le varie offerte commerciali comprensive di modem e router), la domanda che si pone è: c’è la volontà politica di intervenire per risolvere fornire questo servizio agli studenti?Mentre per quanto riguarda il riscaldamento si chiede: se d’inverno non si riscaldano adeguatamente le sale studio, quando si devono riscaldare? d’estate?Sembra che la cultura non sia un tema sentito da chi amministra, eppure c’è un Assessore al quale è stata assegnata la delega. Probabilmente sarà in altre faccende affaccendato per occuparsene.Purtroppo, si deve constatare che Sora è una città dove gli interventi ordinari sono diventati straordinari, basti pensare alla pubblicità data alla notizia del ripristino dei semafori Lungoliri. In molti sono impegnati a pensare ai “grandi” progetti, ma nessuno cura quello che dovrebbe rappresentare la principale attività di un’amministrazione garantire i servizi esistenti e fare interventi di manutenzione costante.

Il Portavoce Fabrizio Pintori

